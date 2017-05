Birthdays the Beginning nun bei Steam verfügbar

Das neue Spiel vom Harvest Moon Erfinder Yasuhiro Wada ist da: Birthdays the Beginning. In Europa gibt es das Game derzeit allerdings vorerst nur für den PC. Bei Steam könnt ihr euch den Titel für 29,99 Euro (Normalpreis 39,99 Euro) holen. Das Angebot gilt bis zum 16. Mai. Wenn ihr Birthdays the Beginning lieber auf eurer PlayStation 4 spielen möchtet, müsst ihr euch noch bis zum 12. Mai gedulden.

In dem Open-World-Spiel dürft ihr würfelförmige Welten gestalten, in denen diverse Lebensformen auftauchen und entstehen. Eure Aufgabe ist es zu experimentieren und so die Geografie zu gestalten, Temperaturen zu ändern und Bedingungen für Leben zu schaffen. Mit der Zeit entsteht so im Idealfall ein ganzes Ökosystem. Dabei ist alles vom Einzeller bis hin zum Dinosaurier möglich.

Quelle: NIS America Pressemitteilung