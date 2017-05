Alan Wake verabschiedet sich digital, fetter Rabatt am Wochenende

Habt ihr das Spiel Alan Wake auf eurer Wunschliste stehen, bisher aber nicht zugeschlagen? Dann solltet ihr nun noch einmal über den Kauf des Shooters nachdenken. Remedy Entertainment hat kürzlich nämlich Neuigkeiten zum Spiel gezwitschert. Demnach wird die digitale Version des Spiels ab dem 15. Mai nicht mehr erhältlich sein. Einen Grund lieferten die Entwickler gleich mit – Musiklizenzen.

Bei Steam wird deshalb in Kürze der Alan Wake’s Sunset Sale starten. Diesen könnt ihr nutzen, um das Spiel mit einem Rabatt von satten 90 Prozent zu kaufen. Die Aktion beginnt am 13. Mai und geht 48 Stunden. Gleichzeitig wird auch Alan Wake’s American Nightmare reduziert sein. Dieses wird allerdings auch nach dem 15. Mai noch zu haben sein. Bedenkt, dass das Spiel aus sämtlichen digitalen Stores verschwinden wird – nicht nur bei Steam.

Alan Wake sale on @steam_games 90% discount starting 5/13. Game will be removed from stores after 5/15 due to expiring music licenses. pic.twitter.com/y10DPgY8Q0

— Remedy Entertainment (@remedygames) 12. Mai 2017