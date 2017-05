Koei Tecmo hat Dynasty Warriors 9 angekündigt. Entwickler Omega Force verspricht gewohnte Musou-Action garniert mit neuen Features, Charakteren und Inhalten. In dem Spiel wird es euch in das feudale China verschlagen. Die letzten Tage der Han-Dynastie sind angebrochen und es beginnt das Zeitalter der Drei Königreiche. Fans der Reihe dürfen sich auf eine neue Weltkarte freuen. Features wie ein dynamischer Tag/Nacht-Wechsel und Wetterzyklen sorgen dabei für Abwechslung bei den Szenarios. Ihr habt die Möglichkeit eure Umgebung zu erforschen und so Hindernisse zu vermeiden und einen Bogen um Konflikte zu machen.

In Dynasty Warriors 9 dürft ihr euch auf neue Figuren wie Cheng Pu freuen. Der langjährige Bedienstete unterstützte drei Generationen der Sun Familie und trug so zur Stabilisierung des Wu-Königreichs bei. Gleichzeitig kehren 83 Charaktere aus der Dynasty Warriors-Serie zurück.

In den kommenden Monaten werden weitere Details zu Dynasty Warriors 9 bekannt gegeben. Derzeit ist nicht bekannt, wann und für welche Plattformen der Titel erscheinen wird.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung