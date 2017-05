Ende März wurde Total War: Warhammer 2 angekündigt. Im selben Zuge präsentierte man den Fans einen Cinematic Trailer. Nun dürft ihr euch über den ersten Total War: Warhammer 2 In-Engine Trailer freuen. Das Video wartet wie gewohnt unter dieser Meldung auf euch.

Wenn ihr euch für das Strategiespiel interessiert, solltet ihr zudem in diesem Jahr die E3 verfolgen, die im Juni stattfindet. Dort wird es ein spielbares Build von dem Game geben. In diesem sind auch erstmals die Echsenmenschen verfügbar. Es dürften also reichlich Spieleindrücke aus Los Angeles zu uns herüberschwappen. Apropos Echsenmenschen – diese spielen auch eine zentrale Rolle im ersten Total War: Warhammer 2 In-Engine Trailer. Sie sind eine von vier spielbaren Rassen in dem Game.

Quelle: Sega Pressemitteilung