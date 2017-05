Vanquish erscheint noch diesen Monat für PC

In den letzten Wochen gab es diverse Hinweise auf eine mögliche Vanquish PC-Version. Nun hat SEGA die Katze aus dem Sack gelassen und den Shooter offiziell für den Rechenknecht angekündigt. Das Spiel erschien 2010 Xbox 360 und PlayStation 2 und wird am 25 Mai für den PC veröffentlicht. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Sam Gideon, der im Auftrag der Regierung einen Augmented Reaction Suit – kurz ARS – überstreift. So gerüstet wird er zur ultimativen Waffe. Sein Ziel: zahlreiche tödliche Roboter. Der Sci-Fi-Shooter von Platinum Games verspricht jede Menge krachende Action.

Wer mag, kann sich die PC-Version schon jetzt für 19,99 Euro bei Steam vorbestellen. Wer die PC-Version des Actionspiels Bayonetta hat, spart 25 Prozent beim Kauf von Vanquish. Wie schon bei Bayonetta, wird es auch wieder eine Digital Deluxe Edition geben. Diese beinhaltet neben dem Spiel auch ein digitales Artbook, Wallapapers, Avatare und Digital OST Sampler. Wer das Spiel vorbestellt, bekommt diese Inhalte automatisch.



Quelle: SEGA Pressemitteilung