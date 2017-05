Ever Oasis: Übersicht-Trailer gewährt neue Einblicke in das Spiel

Nächsten Monat erscheint Ever Oasis für den Nintendo 3DS. Aber was genau hat es mit dem Spiel eigentlich auf sich? Welche Geschichte möchte es erzählen? Ein neuer Trailer gewährt neue Einblicke in das Spiel. Der Übersicht-Trailer zeigt euch, welche Möglichkeiten das Spiel bieten wird und liefert einen Vorgeschmack auf die Geschichte.

Ab dem 23. Juni dürft ihr dann selbst die Welt des Spiels erkunden, eure Oase erweitern und Abenteuer in dem Rollenspiel Ever Oasis bestreiten. Man darf gespannt sein, wie sich die neue IP schlagen wird. Nintendo kündigte das Spiel überraschend auf der E3 2016 an.