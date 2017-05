The Long Journey Home erscheint noch diesen Monat

Diese Überraschung ist Daedalic gelungen. The Long Journey Home hat endlich einen Erscheinungstermin – der sogar in greifbarer Nähe ist. Ende letzter Woche wurde bekannt, dass das Spiel am 30. Mai 2017 veröffentlicht wird. Freunde digitaler Games können sich das Spiel ab Release für 39,99 Euro bei GOG oder Steam holen. Wer seine Spiele lieber im Regal stehen hat, kann zur klassischen Box-Version greifen. Diese hat eine UVP von 49,99 Euro, bietet dafür aber auch eine Soundtrack-CD und ein Handbuch mit Mission-Briefing und Alienbeschreibungen.

In The Long Journey Home erforscht ihr die Weiten des Weltalls. Das Space Exploration Rollenspiel lässt euch eine vierköpfige Crew kontrollieren, die am Ende des Universums landet. Nachdem ihr im All gestrandet seid, beginnt eine lange Heimreise. Dabei machen euch Faktoren wie der immer schlechter werdenden Schiffszustand zu schaffen. Mit der Zeit schwinden außerdem eure Vorräte. Auf eurer Reise zurück nach Hause werdet ihr diversen Alienrassen und Kulturen begegnen.