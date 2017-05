ARMS Direct beginnt heute um Mitternacht

Schon etwas zur berühmten Geisterstunde vor? Nein? Dann habe ich einen Vorschlag für euch: die ARMS Direct Ausgabe, die Schlag Mitternacht beginnen wird. Der Livestream rückt das Box-Spektakel in den Fokus und versorgt uns mit den neuesten Informationen zum Spiel.

Damit aber nicht genug. On top gibt es einen brandneuen Splatoon 2 Trailer. Das spritzige Spiel wird nämlich ebenfalls in absehbarer Zeit erscheinen. Während ARMS bereits ab dem 16. Juni verfügbar ist, folgt Splatoon 2 am 21. Juli. Der Sommer wird also schlagkräftig, farbenfroh und spritzig. Die ARMS Direct könnt ihr über die offizielle Nintendo Direct Seite verfolgen.

Quelle: Nintendo Pressemitteilung