Disgaea 5 Complete Demo erscheint in Kürze, neuer Trailer

Bald erscheint das Taktikrollenspiel Disgaea 5 Complete. Ich darf das Spiel bereits seit einigen Tagen daddeln und habe gestern mein Review veröffentlicht. Neugierig? Hier könnt ihr lesen, was ich von der Switch-Version des Spiels halte. Außerdem dürft ihr euch schon bald selbst ein Bild von dem Spiel machen. Während in Nordamerika bereits seit gestern eine Demo für das Game im eShop zur Verfügung steht, wird diese in Europa am 19. Mai erscheinen.

Bis dahin könnt ihr einen kleinen Teil der Wartezeit mit dem neuen Disgaea 5 Complete Game Overview Trailer verstreichen lassen. Dieser zeigt die Vorzüge des Spiels und die wichtigsten Funktionen.



Quelle: NIS America Pressemitteilung