GWENT: The Witcher Card Game – Offene Beta noch diesen Monat

In den letzten Monaten lief eine geschlossene GWENT: The Witcher Card Game Beta. Wer keine Möglichkeit hatte an dieser teilzunehmen, darf sich auf eine offene Beta freuen. Diese wird am 24. Mai beginnen und für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein.

Habt ihr bereits an der geschlossenen Beta teilgenommen, wird euer Fortschritt zwar nicht übernommen, aber ihr werdet belohnt. CD Projekt RED hat eine Übersicht mit Belohnungen, die verteilt werden, erstellt. Unten könnt ihr euch diese ansehen. Beachtet außerdem, dass die Closed Beta nur noch bis zum 22. Mai gespielt werden kann. Die Tage zwischen Closed und Open Beta nutzen die Entwickler für die Umstellung.