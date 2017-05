ARMS: Jede Menge neue Informationen zum Box-Spektakel

In wenigen Wochen erscheint das Spiel ARMS für die Nintendo Switch. Big N hat daher letzte Nacht in einer ARMS Direct reichlich Informationen zum Spiel preisgegeben. Wer die Liveübertragung nicht anschauen konnte, kann sich nun die Aufzeichnung ansehen. In der gibt es jede Menge Spielszenen und Details zu dem Box-Spiel. Darüber hinaus verschickte Nintendo heute Morgen eine Pressemitteilung, in der alle wichtigen Informationen zusammengefasst werden. Den entsprechenden Auszug füge ich euch unten ein.

Interessierte Spieler dürfen sich auf den ARMS Global Testpunch freuen. An einigen ausgewählten Tagen im Mai und Juni könnt ihr das Box-Spektakel kostenlos ausprobieren. Damit ihr direkt loslegen könnt, dürft ihr euch die Software dafür schon jetzt via Nintendo eShop herunterladen. Unten findet ihr alle wichtigen Termine.

Personalisierung: Sobald die Spieler sich für einen Charakter entschieden haben, können sie ihm einen linken und einen rechten ARM verpassen. Beide werden direkt mit den Joy-Con-Controllern gesteuert, die die Spieler ganz intuitiv in ihren Fäusten halten. Die Bandbreite an ARMS reicht von Standard- bis zu Bumerang- und Raketen-Armen. Das eröffnet den Spieler die unterschiedlichsten Nah- und Distanz-Attacken sowie Angriffs- und Verteidigungstechniken.

Typen : Es gibt dutzende unterschiedliche ARMS. Und jeder wartet mit eigenen Spezialkräften und Besonderheiten der Steuerung auf. Der Toaster etwa entfesselt einen feurigen Punch und der Trident verschießt drei Bolzen gleichzeitig. Wieder andere wie der Phalanx, der sich als Schild nutzen lässt, dienen eher der Verteidigung.

: Es gibt dutzende unterschiedliche ARMS. Und jeder wartet mit eigenen Spezialkräften und Besonderheiten der Steuerung auf. Der Toaster etwa entfesselt einen feurigen Punch und der Trident verschießt drei Bolzen gleichzeitig. Wieder andere wie der Phalanx, der sich als Schild nutzen lässt, dienen eher der Verteidigung. Attribute : Jeder ARM verfügt über eines von sieben verschiedenen Attributen. Feuer, Elektrizität, Wind, Eis, Benommenheit, Explosion und Blindheit stehen für jeweils spezielle Stärken. Sie strategisch richtig zu kombinieren, kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

: Jeder ARM verfügt über eines von sieben verschiedenen Attributen. Feuer, Elektrizität, Wind, Eis, Benommenheit, Explosion und Blindheit stehen für jeweils spezielle Stärken. Sie strategisch richtig zu kombinieren, kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Gewicht : Bei der Auswahl der ARMS ist deren Gewicht ein bedeutender Faktor, denn es beeinflusst die Dynamik des Kampfes. Schwere ARMS schlagen stärker zu, sind aber langsamer. Mit leichten ARMS dagegen kann man mehrmals schnell hintereinander aber nicht allzu hart zuschlagen. Treffen zwei Schläge aufeinander, schlägt der schwerere den leichteren ARM aus dem Feld.

: Bei der Auswahl der ARMS ist deren Gewicht ein bedeutender Faktor, denn es beeinflusst die Dynamik des Kampfes. Schwere ARMS schlagen stärker zu, sind aber langsamer. Mit leichten ARMS dagegen kann man mehrmals schnell hintereinander aber nicht allzu hart zuschlagen. Treffen zwei Schläge aufeinander, schlägt der schwerere den leichteren ARM aus dem Feld. Upgrades: Im Verlauf des Spiels sammeln die Nintendo Switch-Fans immer mehr Münzen an. Damit können sie den spielinternen ARM Getter nutzen, um entweder neue ARMS zu erspielen oder ihre bestehenden zu verbessern.

Versus-Modi : ARMS steckt voll bis zum Rand mit witzigen Mehrspieler-Modi, für die ein zweites Paar Joy-Con oder ein Pro Controller erforderlich ist. Sie ermöglichen es, Freunde auf die unterschiedlichste Art und Weise herauszufordern.

: ARMS steckt voll bis zum Rand mit witzigen Mehrspieler-Modi, für die ein zweites Paar Joy-Con oder ein Pro Controller erforderlich ist. Sie ermöglichen es, Freunde auf die unterschiedlichste Art und Weise herauszufordern. Kampf : In diesem Modus kämpfen zwei Spieler 1-gegen-1 um den Sieg. Während des Kampfes fallen Bomben oder andere nützliche Gegenstände in die Arena, die den Spielern neue strategische Optionen eröffnen.

: In diesem Modus kämpfen zwei Spieler 1-gegen-1 um den Sieg. Während des Kampfes fallen Bomben oder andere nützliche Gegenstände in die Arena, die den Spielern neue strategische Optionen eröffnen. Team Kampf : In diesem Modus sind je zwei Spieler aneinander gebunden und müssen es mit einem weiteren Zweier-Team aufnehmen. Aber Vorsicht: Ein Haken kann schnell mal den eigenen Partner treffen.

: In diesem Modus sind je zwei Spieler aneinander gebunden und müssen es mit einem weiteren Zweier-Team aufnehmen. Aber Vorsicht: Ein Haken kann schnell mal den eigenen Partner treffen. Volleyball : In diesem Volleyball-ähnlichen Modus, geht es darum, einen explosiven Ball ins Feld des Gegners zu befördern.

: In diesem Volleyball-ähnlichen Modus, geht es darum, einen explosiven Ball ins Feld des Gegners zu befördern. Basketball : In dieser speziellen Basketball-Version von ARMS, schnappt man sich ganz einfach seinen Gegner und ballert ihn selbst – und nicht den Ball – in den Korb.

: In dieser speziellen Basketball-Version von ARMS, schnappt man sich ganz einfach seinen Gegner und ballert ihn selbst – und nicht den Ball – in den Korb. Ins Schwarze : In diesem Modus gilt es, mit den unterschiedlichsten ARMS so viele Ziele wie möglich treffen, bevor die Zeit um ist.

: In diesem Modus gilt es, mit den unterschiedlichsten ARMS so viele Ziele wie möglich treffen, bevor die Zeit um ist. Hundertkampf : In diesem Kampf-Modus treten 100 Gegner hintereinander gegen den Spieler an. Nun gilt es, einen nach dem anderen auszuknocken.

: In diesem Kampf-Modus treten 100 Gegner hintereinander gegen den Spieler an. Nun gilt es, einen nach dem anderen auszuknocken. ARMS-Test & Grundlagen : Der ARMS-Test Modus erlaubt es, zufällig ausgewählte ARMS-Kombinationen auszuprobieren, während es bei den Grundlagen darum geht, verschiedene Trainingseinheiten zu absolvieren.

: Der ARMS-Test Modus erlaubt es, zufällig ausgewählte ARMS-Kombinationen auszuprobieren, während es bei den Grundlagen darum geht, verschiedene Trainingseinheiten zu absolvieren. Multiplayer-Modi: ARMS eröffnet eine Vielzahl von Multiplayer-Optionen über die lokale oder die Online-Verbindung von Nintendo Switch.

Grand Prix: Wer in diesem Modus 10 Kämpfe nacheinander gewinnt, trifft auf einen Endgegner, mit dem er dann um den Titel ARMS Champion kämpft. Lokal können sich ein oder zwei Spieler in den Titelkampf stürzen.

Wer in diesem Modus 10 Kämpfe nacheinander gewinnt, trifft auf einen Endgegner, mit dem er dann um den Titel ARMS Champion kämpft. Lokal können sich ein oder zwei Spieler in den Titelkampf stürzen. Standardkampf: Indem sie ihre Nintendo Switch-Konsolen mit dem Internet verbinden, können bis zu vier ARMS-Spieler, die sich in derselben, spielinternen Lobby befinden, gleichzeitig gegeneinander kämpfen. Jede Lobby fasst bis zu 10 Konsolen mit je bis zu zwei Spielern. Somit können sich pro Lobby bis zu 20 Spieler gemeinsam ins wilde Box-Spektakel stürzen.

Indem sie ihre Nintendo Switch-Konsolen mit dem Internet verbinden, können bis zu vier ARMS-Spieler, die sich in derselben, spielinternen Lobby befinden, gleichzeitig gegeneinander kämpfen. Jede Lobby fasst bis zu 10 Konsolen mit je bis zu zwei Spielern. Somit können sich pro Lobby bis zu 20 Spieler gemeinsam ins wilde Box-Spektakel stürzen. Ranglistenkampf : In einer altehrwürdigen Arena treten zwei Spieler zu Kämpfen 1-gegen-1 an. Der Gewinner steigt in der Rangliste auf, der Verlierer dagegen ab. Wer auf ein Online-Spiel in diesem Modus wartet, kann während der Wartezeit an anderen Spielmodi teilnehmen und seine Fähigkeiten trainieren.

: In einer altehrwürdigen Arena treten zwei Spieler zu Kämpfen 1-gegen-1 an. Der Gewinner steigt in der Rangliste auf, der Verlierer dagegen ab. Wer auf ein Online-Spiel in diesem Modus wartet, kann während der Wartezeit an anderen Spielmodi teilnehmen und seine Fähigkeiten trainieren. Lokaler Kampf: In diesem Modus können sich bis zu acht Spieler, die sich mit ihrer jeweils eigenen Nintendo Switch-Konsole im gleichen Raum befinden, in der spielinternen Lobby versammeln und dann Vierer-Kämpfe, wie im Modus Standardkampf, gegeneinander austragen.

Updates für ARMS : Nach dem Marktstart wird es im Laufe der Zeit kostenlose Updates für ARMS geben. Sie erweitern das Spiel z.B. um neue Charaktere, Arenen und ARMS. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten.

: Nach dem Marktstart wird es im Laufe der Zeit kostenlose Updates für ARMS geben. Sie erweitern das Spiel z.B. um neue Charaktere, Arenen und ARMS. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten. Global Testpunch : Wie zuvor für Splatoon 2 wird es auch für ARMS vor dem Start Testphasen geben, in denen man das Spiel online und gratis ausprobieren kann. Die ersten Testblöcke finden am Wochenende vom 27. bis 28 Mai und die zweiten am Wochenende vom 3. bis 4. Juni statt. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich vor Beginn nur die kostenlose Demo-Software Global Testpunch aus dem Nintendo eShop auf seine Nintendo Switch laden.

Wie zuvor für Splatoon 2 wird es auch für ARMS vor dem Start Testphasen geben, in denen man das Spiel online und gratis ausprobieren kann. Die ersten Testblöcke finden am Wochenende vom 27. bis 28 Mai und die zweiten am Wochenende vom 3. bis 4. Juni statt. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich vor Beginn nur die kostenlose Demo-Software Global Testpunch aus dem Nintendo eShop auf seine Nintendo Switch laden. Charaktere: Die Nintendo Direct präsentierte die zehn wichtigsten, spielbaren Charaktere von ARMS sowie ihre Standard-ARMS. Die Standard-Ausrüstung eignet sich nicht ausschließlich für diese jeweiligen Kämpfer, sondern ist zum Einstieg zu empfehlen, wenn man die spezifischen Stärken der Charaktere nutzen möchte. Im Spiel gibt es Dutzende unterschiedlicher ARMS, die sich mit jedem Charakter frei kombinieren lassen.

Spring Man: Die lustig federnde Haartolle dieses Helden sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er ein leidenschaftlicher Kämpfer ist.

Die lustig federnde Haartolle dieses Helden sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er ein leidenschaftlicher Kämpfer ist. Ninjara: Dank seiner Wendigkeit und seiner Ninja-Kampfkünste kann er urplötzlich verschwinden und ganz woanders wieder auftauchen, sogar mitten in der Luft.

Dank seiner Wendigkeit und seiner Ninja-Kampfkünste kann er urplötzlich verschwinden und ganz woanders wieder auftauchen, sogar mitten in der Luft. Master Mummy: Als einziger Charakter, der in der Deckung seine Lebensenergie wiedergewinnen kann, ist Master Mummy ein Kämpfer, vor dem man sich in Acht nehmen sollte.

Als einziger Charakter, der in der Deckung seine Lebensenergie wiedergewinnen kann, ist Master Mummy ein Kämpfer, vor dem man sich in Acht nehmen sollte. Min Min: Mit ihren Ramen-Nudel-Armen teilt Min Min Spin-Kicks und Stöße aus, die wohl nicht jedem schmecken.

Mit ihren Ramen-Nudel-Armen teilt Min Min Spin-Kicks und Stöße aus, die wohl nicht jedem schmecken. Kid Cobra: Dieser hippe Fighter ist ein Fan von Selfies und Livestreams und vermöbelt seine Gegner mit einem aufgeladenen Schmetterschlag.

Dieser hippe Fighter ist ein Fan von Selfies und Livestreams und vermöbelt seine Gegner mit einem aufgeladenen Schmetterschlag. Ribbon Girl: Mit ihren unglaublichen Sprungeigenschaften trotzt sie den Gesetzen der Schwerkraft und ist dadurch fast unschlagbar.

Mit ihren unglaublichen Sprungeigenschaften trotzt sie den Gesetzen der Schwerkraft und ist dadurch fast unschlagbar. Helix: Eigentlich ist er ein fehlgeschlagenes Experiment. Aber sein elastisch federnder Körper macht alle seine Bewegungen und Attacken völlig unvorhersehbar.

Eigentlich ist er ein fehlgeschlagenes Experiment. Aber sein elastisch federnder Körper macht alle seine Bewegungen und Attacken völlig unvorhersehbar. Mechanica: Dieses Tüftler-Genie verfügt über einen selbstgebastelten Power-Anzug, mit dem sie über dem Kampfgetümmel schweben kann.

Dieses Tüftler-Genie verfügt über einen selbstgebastelten Power-Anzug, mit dem sie über dem Kampfgetümmel schweben kann. Byte & Barq: zwei Kämpfer in einem, ein Roboter und ein Roboter-Hund. Gemeinsam starten sie vernichtende Combo-Attacken.

zwei Kämpfer in einem, ein Roboter und ein Roboter-Hund. Gemeinsam starten sie vernichtende Combo-Attacken. Twintelle: Als Schauspielstar verlässt sich Twintelle ganz auf ihre umwerfende Aura. Sie raubt ihren Gegnern schlicht den Atem, während sie über den roten Teppich zum Sieg eilt.





Quelle: Nintendo Pressemitteilung