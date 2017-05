Injustice 2 erscheint heute für PlayStation 4 und Xbox One

Injustice 2 ruft zum Kampf. Der Titel ist ab heute für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Geschichte des Spiels schließt sich an die Handlung aus Injustice: Götter unter uns an. Euer Abenteuer beginnt in einem gespaltenen Universum. Bündnisse sind gebrochen und Allianzen führen einen erbitterten Krieg. Batman ist bemüht, die zerbrochene Gesellschaft gemeinsam mit seinen Verbündeten wiederaufzubauen.

Gegenspieler sind jene, die das Regime von Superman wiederaufleben lassen möchten. Als wäre das Chaos damit noch nicht perfekt, taucht auch noch mittendrein eine neue Bedrohung auf, die die Erde in Gefahr bringt. Es ist an euch, eine Seite zu wählen und für diese in den Kampf zu ziehen.

Auf Mobilgeräten dürft ihr ebenfalls wieder in den Kampf ziehen. Für diese gibt es Injustice 2 kostenlos für iOS und Android. Die Mobile-Variante soll mit neuen Modi, aufrüstbaren Special-Moves, mehr Waffenauswahl und verbesserten Kämpfen punkten. Darüber hinaus erwartet euch ein Story-Modus, der an das Konsolenspiel angelehnt ist. Wenn ihr bestimmte Herausforderungen abschließt, könnt ihr euch Belohnungen für die Konsolenversion verdienen.

