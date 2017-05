Splatoon 2: Neuer Trailer, Hardware-Paket und Zubehör angekündigt

Wie versprochen zeigte Nintendo letzte Nacht einen neuen Splatoon 2 Trailer. Dieser gewährt Einblicke in den Helden-Modus. Im Einzelspieler-Modus verschwindet die Tintenfisch-Schwester Aioli. Limone bittet euch daher darum, sie und den Riesen-Elektrowels zu finden. Diverse Waffen helfen euch dabei, Hindernisse zu überwinden, Gegner zu besiegen und Endbosse in ihre Schranken zu weisen. Der Helden-Modus dient dabei vor allem als Trainingslager, damit ihr für die Multiplayer-Farbschlachten bestens vorbereitet seid.

Zudem kündigte Nintendo eine limitierte Nintendo Switch Konsolen Edition und Zubehör im Splatoon 2-Design an. Die Konsole aus dem Bundle kommt in neon-blau und neon-rot daher und beinhaltet das Spiel Splatoon 2 als Download-Version. Ein echter Blickfang ist der farbenfrohe Nintendo Switch Pro Controller in der Splatoon 2 Edition. Das Tinenklecks-Design überzeugt mit Pink und Grün. Eine passende Nintendo Switch Tragetasche wurde ebenfalls gezeigt. On top gibt einen Bildschirmschutz. Konsolenbundle, Pro Controller und Tasche erscheinen am 21. Juli – also an jenem Tag, an dem auch Release von Splatoon 2 ist. Im Herbst folgen ein paar neon-grün und neon-pink Joy-Con.