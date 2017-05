Life is Strange: Weiteres Spiel in Arbeit

Life is Strange war 2015 eine der Überraschungen schlechthin. Das Spiel im Episodenformat begeisterte Spieler und Kritiker gleichermaßen. Es regnete für das Game gute Wertungen, Lob und Auszeichnungen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Fans schon lange eine Fortsetzung fordern. Nun hat Entwickler Dontnod verkündet, dass ein neues Life is Strange Spiel in Arbeit ist.

Bisher gibt es leider keine Informationen zu dem Titel. Es wurde lediglich gesagt, dass das Team vom ersten Teil an dem Game arbeitet. Weitere Informationen möchte man mit den Fans teilen, sobald die Zeit dafür gekommen ist.



