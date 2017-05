Etrian Mystery Dungeon 2: Zweiter Trailer veröffentlicht

Während wir in Europa noch auf eine Etrian Mystery Dungeon 2 Ankündigung warten müssen, darf man sich in Japan auf den nahenden Release freuen. Das Spiel wird im Land der aufgehenden Sonne am 31. August erscheinen. Atlus und Chunsoft beginnen daher, die Werbetrommel kräftiger zu rühren. Derzeit macht ein neuer Trailer auf das Rollenspiel aufmerksam.

Der zweite Etrian Mystery Dungeon 2 Trailer zeigt unter anderem die neuen Klassen, das Charaktererstellungs-System und die zwei Dungeons „Monster House“ und „Treasure Floor“. Neugierig? Unten könnt ihr euch as Video ansehen.

Quelle: Gematsu