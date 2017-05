Operation Babel: New Tokyo Legacy jetzt auch in Europa verfügbar

Mit Operation Babel: New Tokyo Legacy ist das Operation Abyss Sequel nun auch in Europa erhältlich. Das Spiel ist für die PlayStation Vita und den PC verfügbar und knüpft an die Ereignisse des Vorgängers an. Der Dungeon Crawler spielt in der nahen Zukunft und in der Metropole Tokyo. Am Himmel erscheint ein mysteriöses Objekt, welches den Namen „der Embryo“ erhält.

Um diesem zu entgegen, wird die Xth-Spezialeinheit mobilisiert. Diese besteht aus genetisch modifizierten Teenagern, die ganz besonders Erbgut in sich tragen. Nämlich das von den größten Helden die die Geschichte zu bieten hat. Dank der sogenannten Blood Codes haben die Xth-Squad Mitglieder mächtige Fähigkeiten.

Bei Steam gibt es derzeit neben dem Spiel auch zwei Bundles.

Für 56,25 Euro erhaltet ihr die Digital Limited Edition:

Operation Abyss: New Tokyo Legacy & Operation Babel: New Tokyo Legacy game Operation Abyss: New Tokyo Legacy – Art Book Operation Abyss: New Tokyo Legacy – Digital Soundtrack Operation Babel: New Tokyo Legacy – Art Book Operation Babel: New Tokyo Legacy – Digital Soundtrack

Für 32,61 Euro gibt es die New Tokoy Legacy Digital Limited Edition mit diesen Inhalten:

Operation Babel: New Tokyo Legacy game Operation Babel: New Tokyo Legacy – Digital Art Book Operation Babel: New Tokyo Legacy – Digital Soundtrack

Quelle: NIS America Pressemitteilung

