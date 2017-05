Tekken 7: Neuer Story Trailer lässt die Fäuste fliegen

Am 2. Juni erscheint Tekken 7 für PlayStation 4 Xbox One und erstmals auch für den PC. Doch weshalb treten die Kämpfer dieses Mal in den Ring? Ein neuer Story Trailer beleuchtet die Hintergründe. Eine wichtige Rolle spielt dabei einmal mehr die Mishima-Familie. Deren Konflikt hat auch Auswirkungen auf den Rest der Welt. Die Gründe, weshalb ein Kämpfer antritt sind vielfältig. Rache, Ehre, Pflicht … es sind alle möglichen Motive vertreten. Was mit dem Tod begann, wird mit dem Tod enden.

Neugierig geworden? Unten könnt ihr euch den neuesten Trailer zum Beat‘ em up ansehen, ehe ihr in wenigen Wochen selbst in den virtuellen Ring steigen dürft.

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung