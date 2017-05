Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia – Details zu den DLCs

Am Freitag war Release von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. Neben dem Taktik-Rollenspiel sind auch diverse DLCs erschienen. Weitere werden folgen. Für 44,99 Euro gibt es den Season Pass, der gegenüber Einzelkäufen 32 Prozent Ersparnis bietet. Einzeln würden alle Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Downloadinhalte 65,78 Euro kosten. Darüber hinaus stehen diverse Kartenpakete zur Verfügung. Diese könnt ihr direkt online oder bei einigen ausgewählten Händlern als Download-Code erwerben. Damit ihr wisst was die DLCs beinhalten, findet ihr unten eine Übersicht.

Von der Göttin Mila gibt es für Abenteurer wöchentlich besondere Gaben, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Dafür verbindet ihr euch einfach mit dem Internet und prüft eure Downloads. Darüber hinaus gibt es die vier Pakete „Junge Helden“, „Erfahrene Recken“, „Verlorene Altäre“ und „Frühe Schlachten“.

Junge Schlachten

Release: 19. Mai 2017

Preis 7,99 Euro

Beinhaltet folgende drei DLCs:

Der Sternentempel

Dungeon, leichter Schwierigkeitsgrad, Items als Belohnung

Einzelkauf: 3,99 Euro

Schreckenplage

Kampfkarte, leichter Schwierigkeitsgrad, Erfahrung als Belohnung

Einzelkauf: 2,99 Euro

Schurken und Schätze

Kampfkarte, leichter Schwierigkeitsgrad, Gold als Belohnung

Einzelkauf: 2,99 Euro

Erfahrene Recken:

Release: 25. Mai 2017

Preis: 9,99 Euro

Beinhaltet folgende drei DLCs:

Heiligste Halle

Dungeon, schwerer Schwierigkeitsgrad, Items als Belohnung

Einzelkauf: 3,99 Euro

Herren aus dem Grab

Kampfkarte, schwerer Schwierigkeitsgrad, Erfahrung als Belohnung

Einzelkauf 3,99 Euro

Leben oder Geld?

Kampfkarte, schwerer Schwierigkeitsgrad, Gold als Belohnung

Einzelkauf: 3,99 Euro

Verlorene Altäre:

Erscheinungsdatum: 25. Mai 2017

Preis: 14,99 Euro

Beinhaltet folgende 10 DLCs:

Altar des Streitrosses

Dungeon, Klasse als Belohnung

Einzelpreis: 1,99 Euro

Altar des Titanen

Dungeon, Klasse als Belohnung

Einzelpreis: 1,99 Euro

Altar der Sturmherrin

Dungeon, Klasse als Belohnung

Einzelpreis: 1,99 Euro

Altar der Dunkelsten

Dungeon, Klasse als Belohnung

Einzelpreis: 1,99 Euro

Altar der Guten Fee

Dungeon, Klasse als Belohnung

Einzelpreis: 1,99 Euro

Altar des Ogers

Dungeon, Klasse als Belohnung

Einzelpreis: 1,99 Euro

Altar des Schützen

Dungeon, Klasse als Belohnung

Einzelpreis: 1,99 Euro

Altar des Wissenden

Dungeon, Klasse als Belohnung

Einzelpreis: 1,99 Euro

Altar des Königs

Dungeon, Klasse als Belohnung

Einzelpreis: 1,99 Euro

Altar der Königin

Dungeon, Klasse als Belohnung

Einzelpreis: 1,99 Euro

Jede der Karten ermöglicht es einem Charakter mit Höchstlevel eine neue Stufe zu erklimmen.

Frühe Schlachten:

Erscheinungsdatum: 01. Juni 2017

Preis: 12,99 Euro

Beinhaltet die folgende vier DLCs:

Schlacht am Hafen

Kampfkarte, mittlerer Schwierigkeitsgrad, Handlungsinhalt als Belohnung

Einzelkauf: 3,99 Euro

Rettung aus der Feste

Kampfkarte, mittlerer Schwierigkeitsgrad, Handlungsinhalt als Belohnung

Einzelkauf: 3,99 Euro

Flucht aus den Ruinen

Kampfkarte, mittlerer Schwierigkeitsgrad, Handlungsinhalt als Belohnung

Einzelkauf: 3,99 Euro

Zofia im Würgegriff

Kampfkarte, mittlerer Schwierigkeitsgrad, Handlungsinhalt als Belohnung

Einzelkauf: 3,99 Euro

Cipher-Gefährten

Erscheinungsdatum: unbekannt

Preis: 4,99 Euro

Beinhaltet folgende zwei DLCs:

Cipher-Legenden I

Kampfkarte, zwei neue Charaktere als Belohnung

Einzelkauf 3,99 Euro

Cipher Legenden II

Kampfkarte, zwei neue Charaktere als Belohnung

Einzelkauf 3,99 Euro

Die DLCs erweitern euer Spiel um Charaktere aus dem Tauschkartenspiel Cipher.

Quelle: Offizielle Website