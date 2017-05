Pokémon GO: Legendäre Kreaturen noch diesen Sommer?

Unter Pokémon GO Spielern kursieren zahlreiche Mythen über die Legendären Pokémon. Zeitweise wurde sogar behauptet, diese seien bereits im Spiel. Vor allem in den ersten Monaten nach Release waren entsprechende Fakebilder weit verbreitet und Gegenstand zahlreicher Berichte. Nun sieht es ganz danach aus, als könnten noch in diesem Sommer tatsächlich Legendäre Pokémon in Pokémon GO einziehen.

Im Rahmen der 21st Annual Webby Awards erhielt auch das beliebte Mobilespiel eine Auszeichnung. Den Preis durfte Niantic Global Product Marketing Lead Archit Bhargava entgegennehmen. Als Dankesrede sagte er folgende fünf Worte: “Dieser Sommer wird legendär sein.” Riecht nach einem gewaltigen Wink mit dem Zaunpfahl, oder was meint ihr? Man darf gespannt sein. Niantic hat schon mehrfach bekräftigt, dass man viele Pläne für 2017 hat. Legendäre Pokémon könnten Teil dieser Pläne sein.

Quelle: VG247