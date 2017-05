Twitch Prime-Mitglieder erhalten Deponia bis Ende Mai kostenlos

Wer ein Twitch Prime-Mitglied ist erhält aktuell das beliebte Point-and-Click-Adventure Deponia kostenlos. Wenn ihr die Aktion nutzen möchtet, solltet ihr euch allerdings ranhalten. Diese läuft nämlich nur vom 25. bis zum 31. Mai. Deponia könnt ihr über diesen Link anfordern. Anschließend solltet ihr die Twitch Desktop App installieren und dort in eure Spielebibliothek gehen. Nun müsst ihr nur noch den Game Client herunterladen und das Spiel starten.

Deponia führt euch in eine Welt, die zu einer riesigen Müllhalde verkommen ist. Protagonist Rufus schlägt sich dort mehr oder weniger gut durch. Er gehört zur niedrigsten sozialen Klasse – kämpft aber dafür zu den Privilegierten zu gehören. Diese leben in einer Stadt hoch über den Wolken. Eines Tages fällt von dort eine Dame mit dem Namen Goal herunter. In der Rolle von Rufus helft ihr dem Mädchen und gewinnt sie für euch. Mit ihrer Hilfe soll die Flucht aus Deponia endlich gelingen.

Quelle: Twitch