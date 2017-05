Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 21 – Am Scheideweg

Nachdem wir uns in dieser Woche bereits über einen eintägigen #Forzathon freuen durften, ist es nun Zeit für das Wochenend-Event. Bis Montagmorgen läuft „Am Scheidenweg“. Wie so oft in den letzten Wochen, dürfen wir uns wieder einen Porsche verdienen. Dieses Mal erwartet euch der 911 Turbo S. Damit ihr euch auch die aktuellen Belohnungen ohne Probleme schnappen könnt, ist mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 21 für euch am Start.

Family Tour

Der Anfang ist einfach. Ihr müsst einfach ein Online-Abenteuer abschließen. In meinem Fall hat es nicht gereicht, einfach einem Abenteuer beizutreten und es zu beenden. Ich musste ein Online-Abenteuer wirklich komplett spielen – sprich von Anfang bis Ende. Ein Online-Abenteuer besteht aus vier Veranstaltungen, weshalb es trotzdem relativ flott geht. Ihr müsst nicht gewinnen – Teilnahme reicht.

Eure Belohnung: 3 Lose

Doppelschicht

Wenn ihr die erste Herausforderung nicht ausgelassen habt, solltet ihr diesen Erfolg bereits haben. Hierfür sollen zwei Rennen beendet werden, was im Online-Abenteuer längst passiert sein sollte. Möchtet ihr nicht online spielen, kombiniert ihr diesen Erfolg mit dem vierten, da ihr für den eine Meisterschaft beenden müsst. So schlagt ihr auch ohne Online-Abenteuer zwei Fliegen mit einer Klappe.

Eure Belohnung: 150.000 Credits

Gezwungene Einberufung

Dieser Teil ist der wohl schwerste beim aktuellen Event. Bevor ihr loslegt, besucht ihr ein Festival eurer Wahl und geht in euren Fuhrpark. Filtert die Fahrzeuge und wählt bei Fahrzeugtyp „Streckenspielzeuge Extrem“ aus. Hier solltet ihr Fahrzeuge wie den Ariel Atom 500 V8, den BAC MONO 2014 oder den Ultima GTR 720 2012 finden. Habt ihr kein solches Fahrzeug, müsst ihr euch eines kaufen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euren fahrbaren Untersatz direkt upgraden – nötig sollte es jedoch nicht sein.

Eure Aufgabe ist es, bei einer Blitzerzone drei Sterne zu erhalten. Keine große Sache, da euer Auto reichlich PS haben sollte. Wichtig ist, dass ihr schon mit hohem Tempo in die Blitzerzone einfahrt und so schnell wie möglich hindurchfahrt, damit die Durchschnittsgeschwindigkeit möglichst hoch ausfällt. Es sollte also sauber gefahren werden. Im Zweifelsfall spult ihr einfach zurück und korrigiert.

Ich habe mich direkt für die Wiesenlandschaft Blitzerzone entschieden, da die gleich in der Nähe vom Yarra Valley Festival ist und sehr leicht zu fahren ist. Mit eurem Fahrzeug sollten aber (fast) alle sehr einfach sein. Habt ihr dennoch Probleme, schaut ihr auf eurer Weltkarte und sucht euch eine Blitzerzone aus, bei der ihr schon einmal drei oder wenigstens zwei Sterne geschafft habt.

Anmerkung: Im Internet berichten viele Leute von einem Bug. Laut diesen Aussagen haben viele den Porsche nicht erhalten. Ich selbst kann davon nicht berichten – bei mir hat es auf Anhieb geklappt. Dafür schien der erste Teil fehlerhaft zu sein, da mir erst das zweite beendete Online-Abenteuer angerechnet wurde.

Eure Belohnung: Porsche 911 Turbo S

Qualifikationsrennen

Mal wieder soll eine Meisterschaft beendet werden. Die Sache erklärt sich also von selbst. Sucht euch eine beliebige Meisterschaft und schließt sie ab. Ein Sieg ist nicht erforderlich. Darüber hinaus erledigt ihr spätestens jetzt auch den zweiten Erfolg vom aktuellen #Forzathon.

Eure Belohnung: 85.000 Erfahrungspunkte

Fertig und es war wieder verdammt einfach. Der Teil mit dem Porsche ist bei vielen leider verbuggt und durch das Online-Abenteuer und die Meisterschaft, die für zwei andere Aufgaben gefragt sind, dauert es dieses Mal ein wenig länger. Unterm Strich aber gut machbar. Berichtet gern von euren Erfahrungen mit dem dieswöchigen #Forzathon und teilt weitere Tipps in den Kommentaren.

Eure totallygamergirl