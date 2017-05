Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver.: Erster Trailer, Japan-Release im August

Gestern wurde Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. angekündigt. Im Rahmen der Monster Hunter Championship 2017 wurde nun bekannt, dass das Spiel in Japan bereits am 25. August erscheinen wird. Der Titel wird sowohl Retail (5,800 Yen) als auch digital (5,546 Yen) zu haben sein. Darüber hinaus wird für 36,280 Yen ein Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. Speicial Pack Switch Hardware Bundle erscheinen. Dieses beinhaltet die Konsole im Monster Hunter-Design und das Spiel.

Eine besonders erfreuliche Nachricht gibt es für Besitzer der Nintendo 3DS-Version des Spiels. Spielstände kann man auf die Switch übertragen. Spielstände von Monster Hunter Generations können ebenfalls übertragen werden – allerdings nur auf die Switch und nicht umgekehrt.

Die Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. bietet eine 1080p Auflösung, vier Spieler Koop (lokal und via Internet) und Cross-Play mit dem 3DS. Cross-Play funktioniert jedoch nur online. Wenn ihr euch den Titel in Aktion ansehen möchtet, könnt ihr unten den Debüt Trailer abspielen. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings. Es ist bisher nicht sicher, ob und wann das Spiel Europa erreichen wird. Bisher gab es in diese Richtung keinerlei Ankündigung.

Quelle: Gematsu