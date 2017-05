Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series mit neuer Episode

Guardians of the Galaxy und Telltale Fans aufgepasst. Die zweite Episode von Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series steht in den Startlöchern. Was habt ihr am Dienstag den 6. Juni vor? Wir jedenfalls machen uns auf, Peter Quill und seine bunte Truppe auf die Fortsetzung ihres Abenteuers zu begleiten.

In „Under Pressure“, geht es weiterhin um das myteriöse Artefakt aus dem Auftakt der Telltale Series. Die Guardians of the Galaxy machen sich auf die Geheimnisse um dieses uralte Relikt zu lüften. Dabei werden sie alten und neuen Bekannten begegnen sowie sich neuen Gefahren stellen.

Als hätten Peter, Rocket, Gamora, Drax und Groot nicht schon genug mit dem Retten der Galaxie zu tun; die Spannungen innerhalb des Teams nehmen auch noch zu. So werden Stärke und Zusammenhalt des Teams erneut auf den Prüfstand gestellt. In all dem Chaos kommen auch noch neue Details über Rockets Vergangenheit ans Licht. Das kann ja nichts Gutes bedeuten.

Also, kreuzt euch den 6. Juni 2017 für Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series Episode 2 an. Zwischenzeitlich könnt ihr einen Blick in unseren Test zur ersten Episode werfen.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ist erhältlich für PS4, Xbox One, PC, Mac, iOS und Android.

Quelle: Telltale Games Pressemitteilung