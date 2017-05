Lost Sphear angekündigt, erscheint Anfang 2018 für PS4, Nintendo Switch und PC

Gestern wurde noch fleißig darüber spekuliert, was wohl das nächste Projekt von Tokyo RPG Factory sein könnte. Auf der offiziellen Website des Entwicklerstudios tauchte ein neues Bild auf, welches offensichtlich nicht I Am Setsuna zugeordnet werden kann. Heute nun kündigte der Entwickler ein neues Spiel an: Lost Sphear.

Der Titel erscheint Anfang 2018 für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4. Das Spiel wird digital veröffentlicht, kann allerdings exklusiv über den Square Enix Online Store als Disc-Version gekauft werden (PC ausgenommen). Vorbesteller erhalten als Dankeschön zwei Musikstücke. Diese wurde von Tomoki Miyoshi komponiert.

In Lost Sphear schlüpft ihr in die Rolle des Jungen Kanata, der von einem furchtbaren Traum aus dem Schlaf gerissen wird. Der Ärger fängt nun allerdings erst an. Seine Heimatstadt ist dabei zu verschwinden. Zusammen mit seinen Begleitern begibt sich Kanata auf eine gefährliche Reise, um die Welt davor zu bewahren, vollständig verloren zu gehen. Gemeinsam versuchen sie, die Welt wieder aufzubauen, wofür ihnen die Kraft der Erinnerung zur Verfügung steht. Gelingt es euch, Erinnerungen zu meistern, könnt ihr die Umgebung verändern und am Ende vielleicht auch die Welt retten.

Quelle: Square Enix Pressemitteilung