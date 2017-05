Ys VIII: Lacrimosa of DANA: Erscheint Mitte September in Europa

Am 15. September wird YS VIII: Lacrimosa of DANA in Europa erscheinen. Der Titel kommt für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Bei Steam ist das Spiel für den 12. September gelistet. Das Rollenspiel wird englische und japanische Sprachausgabe sowie englische und französische Bildschirmtexte bieten.

In Ys VIII: Lacrimosa of DANA schlüpft ihr in die Rolle von Adol, der nach einem Schiffbruch auf einer verfluchten Insel strandet. Zusammen mit anderen Schiffbrüchigen muss er gegen Horden von Monstern kämpfen und geheimnisvolle Ruinen erkunden. Als wäre all dies nicht genug, beginnt Adol von einem Mädchen mit blauem Haar zu träumen, welches in einer unbekannten Welt lebt. Jeder Traum lässt ihn mehr über Dana erfahren. Gleichzeitig lüftet sich das Geheimnis der Insel.

Quelle: flashpoint Pressemitteilung