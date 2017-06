Valkyria Revolution: Yasunori Mitsuda enthüllt Details zum Soundtrack

Zu einem guten Spiel gehört natürlich auch ein guter Soundtrack. Deshalb haben sich die Valkyria Revolution Entwickler den bekannten Komponisten Yasunori Mitsuda an Bord geholt. Dieser ist unter anderem für die musikalische Untermalung von Chrono Trigger und Stella Glow verantwortlich. Da Valkyria Revolution von der industriellen Revolution Europas inspiriert wurde, versucht der Komponist das klassische Gefühl dieser Ära wiederzugeben.

Eingespielt wurde der Soundtrack vom Tokyo Symphony Orchestra. Gesanglich werden einige Musikstücke von der australisch-japanischen Sängerin Sarah Àlainn begleitet, deren Stimme über drei Oktaven reicht. Wenn ihr euch von ihrer Gesangskunst und dem tollen Orchester selbst überzeugen lassen möchtet, dürft ihr euch über einen neuen Trailer freuen, der unten auf euch wartet. Ton einschalten nicht vergessen – es lohnt sich!

Valkyria Revolution könnt ihr ab sofort digigal für PlayStation 4 und Xbox One vorbestellen. Vorbesteller erhalten als Dank diverse Gegenstände für die bevorstehenden Kämpfe. Dazu gehören mit The Formation of Vanargand und The Ring of Contract zwei DLC Szenarios, 30 Ragnit-Splitter sowie eine Sammlung spezieller Ragnit-Zauber – Time Flux+, Heal Field+ und Fall Earth+ – für den entscheidenden Vorteil im Kampf. Die PlayStation 4 Version enthält zusätzlich das „The Princess and the Valkyria“ Thema zum Download. Für Vorbesteller der limitierten Boxversion gibt es den Soundtrack – bestehend aus 12 Musikstücken – on top. Die Boxversion ist ebenfalls für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Quelle: Atlus Pressemitteilung

