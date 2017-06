ARMS: Zwei neue Kurzvideos zeigen die Vorzüge des Spiels

Der Release von ARMS lässt nicht mehr lang auf sich warten. In genau zwei Wochen ist es endlich so weit. Habt ihr in den ersten beiden Runden des Global Testpunch bereits die virtuellen Fäuste fliegen lassen? Wenn nicht habt ihr Samstag und Sonntag die Gelegenheit dazu. Folgende Termine stehen noch beim ARMS Global Testpunch an:

Juni 2017 (Samstag):

02:00 bis 02:59 Uhr

14:00 bis 14:59 Uhr

20:00 bis 20:59 Uhr

Juni 2017 (Sonntag):

02:00 bis 02:59 Uhr

14:00 bis 14:59 Uhr

20:00 bis 20:59 Uhr

Bis es losgeht, könnt ihr euch zwei neue Kurzvideos ansehen, die die Vorzüge des Spiels zeigen. Der erste Clip ist ein Werbespot, der im deutschen TV ausgestrahlt wird. Habt ihr ihn dort schon sehen können? Das zweite Video trägt den Titel: „Spielt wann, wo und mit wem ihr wollt“.

Quelle: Nintendo YouTube