Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 22 – Ein entspanntes Wochenende

Das Motto vom neuen #Forzathon lautet „Ein entspanntes Wochenende“. Entspannt ist ein gutes Stichwort. Dieses Mal wird es wirklich sehr entspannt. Die aktuellen Herausforderungen könnt ihr lässig erledigen. Als Dankeschön gibt es einen Porsche, zwei Hupen und noch mehr. So ein Porsche Macan Turbo macht sich ganz wunderbar im Fuhrpark. Findet ihr auch? Dann lasst uns loslegen! Mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 22 hat ein paar hilfreiche Tipps für euch am Start.

Luxus-Crossover

Wir sollen damit beginnen, drei Straßenrennen zu gewinnen. Besorgt euch einen schnellen Flitzer aus eurem Fuhrpark oder von der Automesse und haut wenn nötig noch ein paar Upgrades rein, um konkurrenzfähig zu sein. Wenn euch die Siege schwerfallen, stellt ihr die Schwierigkeit nach unten oder nutzt die Rückspulfunktion. Per Schnellreise spart ihr euch die Fahrtzeit von Rennen zu Rennen.

Alternativ könnt ihr aber auch die Fahrtwege nutzen und dabei die zweite Herausforderung abarbeiten. Habt ihr noch keine Straßenrennen freigeschaltet? Die gibt es, wenn ihr genug Kopf-an-Kopf Rennen fahrt. Je mehr ihr davon macht, desto mehr Straßenrennen werden freigeschaltet. Kopf-an-Kopf Rennen fahrt ihr, indem ihr hinter einem Drivatar fahrt und ihn herausfordert – was am besten geht, wenn man nicht zu flott unterwegs ist.

Eure Belohnung: Porsche Macan Turbo und 50.000 Credits

Ein Liedchen Trällern

Ihr sollt während drei Fähigkeitsliedern eine Fähigkeitskette abschließen. Diese Herausforderung ist nicht schwer, erfordert aber ein bisschen Zeit. Dafür braucht ihr die Fähigkeit Horizon-Fähigkeitslied, die es im Fähigkeits-Shop gibt. Idealerweise habt ihr nun noch ein paar Punkte übrig, um die Fähigkeit „Spiel mir das Lied“ zu holen. Mit der wird sofort ein Fähigkeitslied gespielt. Kostenpunkt: 10 Fähigkeitspunkte je Lied. Ihr könnt so direkt drei Fähigkeitslieder spielen lassen, ohne warten zu müssen. Andernfalls hilft es oft, wenn ihr euch durch die Radiosender zappt. Mit Glück findet man irgendwo ein Fähigkeitslied.

Für eine Fähigkeitskette reiht ihr einfach ein paar Fähigkeiten aneinander. Kombos aus Drift und Zerstörung sind sehr einfach. Dafür fahrt ihr einfach driftend über ein Feld und nietet ein paar dünne Bäumchen, Zäune oder Ähnliches um. Oder ihr begebt euch auf die Autobahn und kombiniert Dinge wie Geschwindigkeit und Fast-Treffer. Ein Kinderspiel. Achtet nur darauf, dass ihr nicht übermütig werdet und stellt sicher, dass ihr wirklich bei jedem Lied mindestens eine Kette schafft. Noch schneller und effektiver geht es, wenn ihr dabei gleich „Tandemflug“ mitmacht.

Eure Belohnung: 3 Lose

Tandemflug

Bevor ihr startet, braucht ihr ein Fahrzeug, welches in die Kategorie Superlimousine fällt. Begebt euch daher zu einem Festival eurer Wahl und nutzt den Filter Super Saloons. Nach Superlimousine braucht ihr gar nicht erst Ausschau halten – das Wort ist einfach ungünstig übersetzt. Mögliche Autos sind beispielsweise der Audi RS4 2006, der BMW M3 2008 und der Volvo S60 Polestar 2015. Es gibt natürlich noch mehr. Sucht euch was aus und nun geht´s ab in unwegsames Gelände. Ihr sollt nämlich 20 Ultimative Sprungfähigkeiten ausführen. Die Fertigkeit gibt es, wenn ihr Sprünge macht, bei denen ihr lang in der Luft seid. Klingt aber viel schwerer, als es ist. Fahrt ins Dry Reservoir, wo jede Menge Sprungmöglichkeiten sind. Nehmt reichlich Anlauf und brettert über das unwegsame Gelände. Mit genug Anlauf sind weite Sprünge kein Thema. Hilfreich ist es zudem, wenn ihr euch einen hohen Absprungpunkt sucht. Sprich, wenn ihr auf eine Düne zufahrt, steuert ihr den höchsten Punkt an und springt von dort ab und nicht irgendwo an der flachen Seite. In der Nähe des Flughafens oder der Mine kann man die Sprünge gut machen. Idealerweise kombiniert ihr die Sprünge mit den Fähigkeitsliedern.

Eure Belohnung: 25.000 Credits und die Hahnenschrei-Hupe

Zugdurchfahrt

Die letzte Herausforderung möchte, dass ihr ein Rennen abschließt. Da hier die Straßenrennen zählen, dürfte der Erfolg bereits in Sack und Tüten sein. Wenn nicht sucht ihr euch ein beliebiges Rennen und fahrt es. Gewinnen ist hierbei nicht nötig.

Eure Belohnung: 25.000 Credits und die Zug-Hupe

Dieser #Forzathon war wirklich entspannt. Obendrein steht ein Porsche mehr in eurer virtuellen Garage. Was will man mehr? Genau – ein entspanntes Wochenende. Ich wünsche euch allen ein solches. Wir lesen uns nächste Woche wieder.

Eure totallygamergirl