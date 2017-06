Life Is Strange Prequel laut Gerüchten in Arbeit

Erst kürzlich verkündete Entwickler Dontnod, dass ein neues Life Is Strange Spiel in Arbeit ist. Nur wenige Tage nach dieser Meldung sorgt nun ein mögliches Life Is Strange Prequel für Schlagzeilen. Dieses soll sich bei Deck Nine Games in Arbeit befinden. Das Studio hieß vor nicht langer Zeit noch Idol Games und produzierte über viele Jahre hinweg Games für PlayStation-Konsolen. Das Studio verkündete jüngst nicht nur seinen neuen Namen, sondern auch Details zu einem geschlossenen Vertrag. Es heißt, man habe einen solchen mit einem führenden AAA Spielepublisher geschlossen. Man sei bereits mit der Entwicklung eines Spiels beschäftigt.

Über das Projekt ist nicht viel bekannt. Dieses soll allerdings während der E3 enthüllt werden. Außerdem handelt es sich nicht um eine neue Marke. Diese Aussagen und einige Bilder, die auf der offiziellen Seite des Entwicklers zu finden waren, führen uns zu dem eingangs erwähnten Life Is Strange Prequel. Die Bilder sind natürlich längst von der Deck Nine Website verschwunden. Das Internet vergisst allerdings nicht, weshalb ihr das Bildmaterial nach wie vor bei Imgur ansehen könnt. Dafür müsst ihr lediglich diesem Link folgen.

Befinden sich derzeit gleich zwei Life Is Strange Spiele in Arbeit? Diese Frage kann leider nur die Zeit beantworten. Möglich ist auch, dass das von Dontnod erwähnte Spiel das Prequel ist, da Dontnod nur von einem Spiel der Reihe sprach und nicht von einer Fortsetzung. Da die E3 bereits vor der Tür steht, wissen wir hoffentlich in Kürze mehr. Aktuell ist die Prequel-Meldung nur ein Gerücht.

