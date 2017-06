Minecraft Story Mode: Season Two bei Ratingboard aufgetaucht

Erwartet uns auf der diesjährigen E3 eine Ankündigung von Minecraft Story Mode: Season Two? Beim australischen Ratingboard tauchte in dieser Woche ein entsprechender Eintrag auf, der auch den Namen der ersten Episode verrät: „Hero in Residence“. Außerdem handelt es sich um einen Multiplattformtitel, was nicht weiter verwunderlich ist.

Offiziell hat Telltale Games bisher Minecraft Story Mode: Season Two nicht angekündigt. Da The Walking Dead Seaon 3 kürzlich zum Ende kam, wäre der Zeitpunkt für eine neue Reihe aber nicht der schlechteste.

Quelle: Australian Ratingboard