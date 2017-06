Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series Episode Two Trailer

Ab morgen dürfen wir endlich Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series Episode Two spielen. Der zweite Teil des fünfteiligen Spiels wird den Namen „Under Pressure“ tragen, was übersetzt „Unter Druck“ heißt. Einen Vorgeschmack liefert ein neuer Trailer, den Telltale Games heute veröffentlicht hat.

In der zweiten Episode von Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series werden die Protagonisten von ihrer Vergangenheit eingeholt. Dabei begegnen ihnen neue Verbündete und dubiose alte Freunde. Eine entscheidende Rolle spielt zudem wieder das neue und mysteriöse Relikt, welches Spieler bereits aus der ersten Episode kennen. Werden die Guardians of the Galaxy dieses Mal Antworten finden?