Pokémon Direct für den 6. Juni angekündigt

Nintendo hat heute überraschend eine Pokémon Direct angekündigt. Glücklicherweise müsst ihr euch nicht lange mit Spekulationen aufhalten und viel Wartezeit erdulden. Schon morgen wird die Pokémon Direct ausgestrahlt. Als Uhrzeit dürft ihr euch 16 Uhr notieren. Ihr könnt die Übertragung über diese Seite live verfolgen.

Was im Rahmen der Direct präsentiert wird, ist leider nicht bekannt. Auf der Themenseite gibt es keinerlei Anhaltspunkte. In den letzten Monaten gab es aber zahlreiche Gerüchte, die die Marke Pokémon betreffen. Einige behaupten Pokémon Stars käme für die Nintendo Switch, andere sprechen von weiteren Remakes. Denkbar wäre aber auch etwas zum beliebten Mobilspiel Pokémon GO. Erst vor wenigen Tagen wurde bestätigt, dass im Sommer endlich Legendäre Taschenmonster im Mobilespiel Einzug halten sollen.

Quelle: Nintendo

Vielen Dank an Michael, der auf diese Meldung hingewiesen hat.