DiRT 4 Launch Trailer rast auf euren Bildschirm

Der DiRT 4 Launch Trailer ist da und wartet wie gewohnt unten auf euch. Das Spiel selbst wird bei uns am 9. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht – sprich am Freitag. Der Titel verspricht jede Menge Ralley-Nervenkitzel, den ihr mit über 50 Off-Road Fahrzeugen ausleben könnt. Diese jagt ihr in Australien, Spanien, Michigan, Schweden und Wales über den virtuellen Schotter. Dank der DiRT 4 Your Stage-Funktionen sind zahlreiche Routen möglich.

Eure Fähigkeiten dürft ihr in der DiRT Academy verbessern, wo ihr Skills, Techniken und Fahrpraxis verbessert. Euer Können könnt ihr dann bei Landrush, Joyride, Wettbewerben und im Karrieremodus auf die Probe stellen.

Quelle: Codemasters Pressemitteilung