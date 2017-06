Landwirtschafts-Simulator 18 Launch Trailer zeigt Handheld-Version

Ein Leben als Farmer kann ganz schön langwierig und stressig sein. Zum Glück könnt ihr euer virtuelles Farmleben nun überall und jederzeit genießen – Landwirtschafts-Simulator 18 sei Dank. Dieser ist ab sofort für Nintendo 3DS und PlayStation Vita erhältlich.

In der Handheld-Variante erwarten euch mehr als 50 landwirtschaftliche Maschinen und eine optisch ansprechende Map, die dem Süden der USA nachempfunden ist. Ihr dürft auf euren Feldern Dinge wie Raps, Weizen, Mais, Zuckerrüben und Sonnenblumen anbauen und später natürlich ernten. Für tierische Abwechslung sorgen die Viehzucht und der Viehtransport von Schafen, Kühen und Schweinen. On top gibt es das neue Schaffensfeld Forstwirtschaft. Lust auf einen kleinen Vorgeschmack? Unten könnt ihr euch den Landwirtschafts-Simulator 18 Launch Trailer ansehen. Bei Gefallen könnt ihr euch das Game ab sofort via Nintendo eShop oder als Boxversion holen.

Quelle: astragon Pressemitteilung