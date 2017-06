Gute Nachrichten für PlayStation-Fans. Die PlayStation Plus Juni-Spiele sind da. Ihr dürft euch auf das grandiose Life is Strange, das rasante WRC 5: World Rally Championship und weitere Games freuen. Folgende Titel stehen nun kostenlos für euch bereit:

Das Line-up fällt diesen Monat sehr abwechslungsreich aus. Während ihr euch in Killing Floor 2 mit Zombies anlegt, dürft ihr in Life is Strange mit der Zeit spielen und in Abyss Odyssey erlebt ihr die Geschichte dreier Krieger. Welches Spiel ist euer Favorit?

Quelle: PlayStation Blog