Pokémon Tekken DX für Nintendo Switch angekündigt

Was darf auf der Nintendo Switch nicht fehlen? Ein Pokémon-Spiel! Nintendo hat heute ein solches im Rahmen einer Pokémon Direct angekündigt. Fans der Taschenmonster dürfen sich auf Pokémon Tekken DX freuen. Das Spiel eröffnete die neueste Direct-Ausgabe. Wenn ihr Lust auf ein paar Bewegtbilder habt, könnt ihr euch diese unten ansehen.

Pokémon Tekken DX erscheint am 22. September für die Nintendo Switch. In dem Game könnt ihr Taschenmonster wie Glurak, Mewtu und Lucario virtuell gegeneinander antreten lassen. Das Spiel soll perfekt auf die drei Modi der Switch zugeschnitten sein und deren Möglichkeiten ausreizen. So könnt ihr euch entweder am großen Bildschirm und gemütlich vom Sofa aus actionreiche Schlachten liefern, oder aber im Tisch-Modus und mit einem Joy-Con pro Spieler kämpfen.

Pokémon Tekken DX beinhaltet alle spielbaren Kreaturen der Wii U-Version, alle Kämpfer aus der Arcade-Fassung und ein Taschenmonster aus Pokémon Mond und Sonne: Silvarro.

Quelle: Pokémon Direct