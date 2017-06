Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond für Nintendo 3DS angekündigt

Nintendo und GameFreak haben Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond für den Nintendo 3DS angekündigt. Die Spiele erscheinen am 17. November weltweit. Ihr dürft euch auf eine alternative Geschichte freuen, die in Alola spielen wird. Für noch mehr Spielspaß sorgen neue Elemente. Man verspricht, dass diese wirklich „ultra“ sein sollen.

In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond wird es zudem neue Taschenmonster geben, die es in Sonne und Mond nicht gibt. Lust auf die ersten Bewegtbilder? Unten könnt ihr euch diese in Form eines Videos ansehen.

Der Trailer zu Ultramond und Ultrasonne startet bei Minute 2:59.

Quelle: Pokémon Direct