Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond könnten auch für Switch erscheinen UPDATE

Die kürzlich ausgestrahlte Pokémon Direct hat einige Spieler enttäuscht. Viele haben darauf gehofft, das GameFreak und Nintendo die neuen Editionen für die Nintendo Switch bringt. Dergleichen wurde allerdings nicht angekündigt. Hoffen dürft ihr aber nach wie vor. Auf der offiziellen Pokémon Presseseite gab es kurzzeitig einen potenziellen Wink mit dem Zaunpfahl. Dort stand für wenige Augenblicke bei Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond als Plattform auch Nintendo Switch. Statt eines Termins wurde aber nur TBA vermerkt. Natürlich kann es sich um einen völlig banalen Fehler handeln, der keinerlei Aussagekraft besitzt.

Es gibt allerdings schon seit Monaten Hinweise auf eine Switch-Fassung. Darüber hinaus gab es vor einer Weile Leaks zu Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond, die sich sehr mit dem decken, was man uns heute präsentiert hat. In diesem Leak war auch davon die Rede, dass die Spiele sowohl für den 3DS, als auch die Switch erscheinen. Gut möglich, dass man die Katze einfach noch nicht aus dem Sack lassen wollte oder durfte. Womöglich möchte man erst einige Exemplare der 3DS-Version verkaufen, ehe man dann mit einer Switch-Version um die Ecke kommt. Ein solches Vorgehen wäre nicht unüblich. Denkbar ist auch, dass man sich eine mögliche Switch-Ankündigung für einen anderen Anlass aufheben möchte. Die Zeit wird zeigen, ob etwas an den anhaltenden Gerüchten dran ist.

This was from a few months ago. Where there is smoke, there is fire. Too much to be a coincidence. pic.twitter.com/K66rDOHKTW

Update: Da die Meldung einer möglichen Switch-Version rasch sehr hohe Wellen schlug, sah sich The Pokémon Company offensichtlich zu einem Statement gezwungen.

We would like to address rumours based on a clerical error on the Pokémon press site; Pokémon Ultra Sun and Pokémon Ultra Moon are coming exclusively to Nintendo 3DS family of systems and are not due for release on Nintendo Switch. This listing on the Pokémon press site was made in error and is not indicative of future plans. Please refer to the Pokémon Direct for the full details of the game.