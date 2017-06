The Humble Sekai Project Bundle: Viele Visual Novels für wenig Geld

Derzeit bietet Humble mit dem The Humble Sekai Project Bundle ein eher ungewöhnliches Spielpaket an. Dieses beinhaltet nämlich zahlreiche Visual Novels. Ab einem Dollar gibt es fault -milestone one, KARAKARA, NEKOPARA Vol. 0 und Amen o Marginal -Rain Marginal.

Wenn ihr mehr als den Durchschnitt zahlt – derzeit 8,42 Euro – gibt es NEKOPARA Vol. 1, Idol Magical Girl Chiru Chiru Michiru Part 1, Narcissu 10th Anniversary Anthology Project, fault – meilstone two side:above, Sound of Drop – fall into poison, Highway Blossoms und Japanese School Life zusätzlich zu den oben erwähnten Spielen.

Ihr möchtet noch mehr Visual Novels haben? Ab 12 Dollar gibt es NEKOPARA Vol. 2, WORLD END ECONOMiCA – complete –, Idol Magical Girl Chiru Chiru Michiru Part 2, Memory’s Dogma CODE:01, Root Double -Before Crime * After Days – Xtend Edition und Sunrider: Liberation Day – Captain’s Edition on top.

Eine ideale Gelegenheit, wenn ihr gern in das Genre Visual Novel hineinschnuppern möchtet. Der Preis des Bundles kann sich definitiv sehen lassen. Fans des Genres dürften ohnehin kaum um Sekai Projekt herumkommen. Gleich zwei gute Gründe, sich für das The Humble Sekai Project Bundle zu entscheiden. Holen könnt ihr euch das Bundle hier.

Quelle: Humble Bundle