Etrian Odyssey V: Beyond the Myth kommt nach Europa

Ihr dachtet die guten Atlus-Nachrichten sind schon vorbei? Weit gefehlt. Aller guten Dinge sind schließlich drei. Das Dungeon-Rollenspiel Etrian Odyssey V: Beyond the Myth wird ebenfalls im Westen erscheinen – Europa eingeschlossen. Wie auch für Shin Megami Tensei und Radiant Historia gilt, dass es bisher keinen Termin für die Veröffentlichung gibt. Eine Bestätigung für Europa ist aber allemal besser, als die zuvor noch herrschende Ungewissheit.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth erscheint vollständig in Englisch vertont im Westen. In dem Spiel begebt ihr euch zum Baum Yggdrasil, der den Spieler mit einem Labyrinth konfrontiert. Eure Aufgabe ist es, die Spitze des Baumes zu erreichen. Wie es sich für ein Etrian gehört, erwarten euch rundenbasierte Kämpfe, jede Menge Bosse und diverse Klassen. Dieses Mal dürft ihr euch zudem auf mehr Anpassungsmöglichkeiten für eure Charaktere freuen.

Quelle: Gematsu