Radiant Historia: Perfect Chronology schafft den Sprung in den Westen

Atlus verwöhnt uns heute regelrecht mit guten Nachrichten. Radiant Historia: Perfect Chronology wird im Westen erscheinen – auch in Europa. In Amerika veröffentlicht man das rundenbasierte Rollenspiel Anfang 2018. Für Europa wurde das Spiel bisher nur bestätigt, ein Datum gäbe es noch nicht. Über dieses kleine Detail könnt ihr euch aber hinwegtrösten, indem ihr euch den Ankündigungstrailer anseht. Dieser wartet unten auf euch und er ist wunderschön.

Radiant Historia: Perfect Chronology ist eine Neuauflage des beliebten Radiant Historia. Der Titel erschien 2011 und erfreute sich seinerzeit sehr großer Beliebtheit. JRPG-Fans dürfen sich auf ein positionsbasiertes Kampfsystem, Zeitreisen und neuen Story-Content freuen. Die Neuauflage wird unter anderem den Charakter Nemesia bieten. Außerdem wartet eine dritte Timeline darauf, von euch erkundet zu werden.

Für Fans des Originals sind die zwei wählbaren Modi interessant. Es wird den Append und Perfect Mode geben. Wählt ihr Append, spielt ihr zunächst das Originalspiel durch und könnt dann in einem New Game+ Durchgang das Spiel mitsamt Add-on Content genießen. Entscheidet ihr euch hingegen in Radiant Historia: Perfect Chronology für den sogenannten Perfect Mode, könnt ihr direkt ein Spiel starten, welches auch die neue dritte Timeline umfasst.

Quelle: Gematsu