Atlus bringt Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux in den Westen. Heute verkündete das Unternehmen, dass das Spiel Anfang 2018 in Amerika erscheinen wird. Gematsu kontaktierte daraufhin Atlus und brachte in Erfahrung, dass das Spiel auch in Europa erwartet werden darf. Einen Releasezeitraum gibt es für unsere Region leider noch nicht. Fans haben nun aber zumindest Gewissheit und können die quälende Warterei auf eine Bestätigung beiseiteschieben.

Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux erscheint im Westen mit japanischer Vertonung. Bei dem Spiel handelt es sich um eine erweiterte Neuauflage von Shin Megami Tensei: Strange Journey, welches 2009 veröffentlicht wurde. Inhaltlich wird das Spiel um einen neuen Dungeon, den weiblichen Charakter Alex und diverse Enden erweitert.

Quelle: Gematsu