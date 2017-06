Pokémon GO feiert Jubiläum mit Events im Spiel und in der realen Welt

Bald feiert Pokémon GO sein einjähriges Jubiläum. Dieser Anlass soll natürlich gebührend begangen werden. Daher dürfen sich Spieler sowohl auf Events im Spiel als auch in der realen Welt freuen. Niantic organisiert derzeit das Pokémon GO Fest Chicago, welches das erste offizielle Pokémon GO Event in der realen Welt sein wird. Das Event findet am 22. Juli in der Innenstadt von Chicago statt. Ticket können ab dem 19. Juni 10 Uhr PDT erworben werden.

In Europa plant man von Juni bis September verschiedene Events in Unibail-Rodamco Shopping Centern. In Japan wird in August in Yokohama „Pikachu Outbreak“ veranstaltet.

Wer nicht an den Pokémon GO Events in der realen Welt teilnehmen kann, darf sich auf ein Event zur Sonnenwende freuen. Am 3. Juli beginnt das Spiel-Event welches viele Pokémon vom Typ Feuer und Typ Eis verspricht. Außerdem gibt es riesige XP-Bonusse für das gezielte Werfen von Pokébällen und einen Rabatt auf Glückseier im Shop.

In den kommenden Monaten werden die Entwickler außerdem einige neue Pokémon GO Features vorstellen, die sich auf das kooperative Spielerlebnis konzentrieren sollen. In Vorbereitung auf diese sollen die Arenen vorübergehend deaktiviert werden. Wie lang wird dabei nicht erwähnt, es ist lediglich von „kurze Zeit“ die Rede.

Quelle: Niantic Pressemitteilung