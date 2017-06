EA PLAY-Livestream mit acht Spielen und weiteren Überraschungen

Die E3 steht vor der Tür und bei Electronic Arts bereitet man sich auf den EA PLAY-Livestream vor. Dieser wird am morgigen Samstag ab 21 Uhr übertragen. Gamer dürfen sich auf acht Spiele und andere Highlights freuen. Unter den acht Titeln befinden sich auch Neuankündigungen. Außerdem ist der Stream Schauplatz vom ersten Star Wars Battlefront II Mehrspieler-Live-Match.

Im Rahmen der diesjährigen EA Pressekonferenz werden unter anderem folgende Spiele gezeigt:

Star Wars Battlefront II

EA Sports FIFA 18

Madden NFL 18

NBA LIVE 18

Need for Speed Payback

Battlefield 1

Den EA PLAY-Livestream könnt ihr via Twitch verfolgen.

Live-Video von EA auf www.twitch.tv anzeigen

Im Anschluss an die Pressekonferenz läuft auf EA.com bis Mitternacht ein Livestream. Dieser überträgt das FanFest. Dabei gibt es Einblicke in die Spiele Star Wars Galaxy Heroes, Need for Speed Payback, Madden NFL 18, FIFA 18 und Battlefield 1. Vom Letzterem sehen wir ein 64-Spieler Gefecht auf der neuen Karte Nivelle Nights.