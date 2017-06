Ever Oasis: Einführungsvideo beleuchtet die Geschichte des Spiels

Nintendo veröffentlicht am 23. Juni Ever Oasis für den Nintendo 3DS. Das Spiel wurde vor gut einem Jahr im Rahmen der E3 2016 angekündigt. Doch worum geht es überhaupt in dem Titel? Ein neuer Trailer beleuchtet die Geschichte des Spiels und einige Features.

In Ever Oasis überlässt man euch einen Samen. Mit diesem und der Hilfe eines Wassergeists erschafft ihr eine Oase. Dort finden Wüstenreisende Unterschlupf und ein Plätzchen zum Bauen. Damit ihr eure Oase vergrößern könnt, müsst ihr die Wüstenwelt erkunden und Materialien sammeln. Glücklicherweise findet ihr dabei jede Menge Verbündete, die verschiedene Fähigkeiten haben und euch so in den Dungeons helfen können. Darüber hinaus müsst ihr eure Oase gegen das Chaos verteidigen – sonst sieht es rasch sehr düster aus.

Im neuen Einführungsvideo macht Ever Oasis eine gute Figur. Davon könnt ihr euch unten selbst überzeugen. Gefällt euch das Video auch so gut wie mir? Ich bin schon jetzt sehr neugierig, was uns Nintendo da Ende Juni präsentieren wird. Der Look des Spiels ist zauberhaft und die Charaktere wirken sehr liebenswert.