Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 23 – Horizon hilft

Dieses Mal heißt es beim #Forzathon „Horizon hilft“. Helfen möchte auch ich – euch mit meinem Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 23. Auch in dieser Woche sichern wir uns wieder alle vier Herausforderungen und schnappen uns dafür die Belohnungen. Darunter befindet sich auch der Porsche Cayman GTS, der auch in eurem Fuhrpark eine gute Figur macht. Ein paar Credits, Erfahrungspunkte und Lose sind ebenfalls zu holen.

Selbstverständlichkeit

Los geht es mit 20 J-Turn-Fähigkeiten. Der vielleicht schwerste Teil der aktuellen Forzathon-Herausforderungen. Für einen J-Turn sucht ihr euch zunächst ein geeignetes Spielfeld – wie den Flughafen. Fahrt rückwärts, zieht die Handbremse kurz an, wendet während der Fahrt und fahrt direkt weiter in die Gegenrichtung. Ihr müsst also eine 180-Grad-Drehung machen, während ihr rückwärts fahrt. Damit ihr euch die ganze Sache bildlich einfacher vorstellen könnt, habe ich wieder ein kurzes Video für euch aufgenommen und zeige euch, wie ihr einen J-Turn macht. Wiederholt nun so lange, bis ihr die 20 J-Turn-Fähigkeiten für den #Forzathon voll habt.

Eure Belohnung: 70.000 Credits

Keine Schneckengeschwindigkeit

Bevor ihr loslegt, braucht ihr ein Fahrzeug welches unter „Europäische Sportwagen“ fällt. Potenzielle Kandidaten sind der 2015 Audi TTS Coupé, der 2016 BMW M2 Coupé oder der 2005 Louts Elise 111S. Geht zu einem Festival eurer Wahl und durchsucht euren Fuhrpark mit dem entsprechenden Filter. Habt ihr kein passendes Fahrzeug, besorgt ihr eines bei der Automesse. Europäische Sportwagen gibt es schon für kleines Geld. Habt ihr was gefunden, fahrt ihr drei Rennen. Gewinnen ist nicht nötig. Wer mag, kann die Rennen auch im Koop fahren und so gleich die vierte Herausforderung mitnehmen.

Eure Belohnung: Porsche Cayman GTS

Spendabel

Die Herausforderung verlangt von euch, 200.000 Credits auszugeben. Kauft euch ein schickes Auto bei der Automesse oder seht euch im Auktionshaus um. Da das Spiel nicht vorgibt, wie ihr die Kohle ausgebt, könnt ihr euch austoben. Wer nicht das nötige Kleingeld hat, kann dieses vor allem über Rennen und den Onlinemodus sehr schnell verdienen. Das Goliath-Rennen ist auch eine brauchbare Option, da es dabei reichlich Erfahrungspunkte gibt. Praktischerweise könnt ihr die Aufgaben „Keine Schneckengeschwindigkeit“ und „Gemeinnützige Arbeit“ als Einnahmequelle nutzen, falls euch die Kohle fehlt. Eine mögliche Einnahmequelle ist auch das Auktionshaus. Vielleicht habt ihr sogar einen Kumpel, der euch finanziell etwas unter die Arme greifen kann und bereit ist für ein günstiges Auto ein paar Credits mehr zu zahlen. Selbst ohne sind 200.000 Credits keine große Sache, da ihr vor allem online und mit Rennen einiges an Erfahrung sammelt und durch die Wheelspins zusätzliche Kohle bekommen solltet.

Eure Belohnung: 3 Lose

Gemeinnützige Arbeit

Hierfür braucht ihr einen Mitspieler, da ihr eine Koop-Veranstaltung abschließen sollt. Via Menü könnt ihr unter dem Reiter Social eine Koop-Kampagne starten. Ladet entweder einen Freund ein oder sucht euch eine Sitzung mit Randomspieler(n). Leider startet die Koop-Kampagne wirklich erst dann, wenn ein weiterer Mitspieler da ist. Nun müsst ihr nur noch eine Koop-Herausforderung starten und abschließen. Praktischerweise könnt ihr im Koop auch Rennen fahren und so diese Herausforderung mit „Keine Schneckengeschwindigkeit“ kombinieren. Hierfür solltet ihr vorher aber Absprachen treffen, damit der Host passende Veranstaltungen wählen kann. Wenn ihr nicht kombinieren wollt, tut es auch eine Löffellisten-Herausforderung. Die sollte sogar schneller gehen.

Eure Belohnung: 85.000 Erfahrungspunkte

Mal wieder ein eher einfacher #Forzathon, der mit relativ wenig Zeitaufwand abgeschlossen werden kann. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Jagd nach Belohnungen. Habt ein schönes Wochenende und fahr stets sicher.

Eure totallygamergirl