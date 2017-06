A Way Out: Koop-Spiel von Hazelight angekündigt

Entwickler Hazelight und Electronic Arts haben eine Partnerschaft angekündigt. Dank der entsteht derzeit das Spiel A Way Out. Hazelight machte sich vor einigen Jahren mit dem Spiel Brothers – A Tale of Two Sons einen Namen.

A Way Out soll Anfang 2018 erscheinen und ein reines Koop-Spiel werden. Die Entwickler versprechen ein emotionales Adventure. Als Spieler schlüpft ihr dabei in Die Rolle von Leo oder Vincent. Gemeinsam müssen sich die beiden Situationen wie Autounfällen, Schusswechsel, Stealth-Passagen und Nahkämpfen stellen.

Die Geschichte des Spiels beginnt in einem Gefängnis. Leo und Vincent sitzen dort ein – kennen sich aber nicht. Im Laufe der Geschichte entsteht eine Partnerschaft, die immer tiefer wird. Eure Aufgabe ist es, aus dem Gefängnis auszubrechen. Ihr könnt entweder klassisch im Couch-Koop spielen, oder euch online einen Mitstreiter suchen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch unten selbst ein Bild von A Way Out machen. Das Spiel wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.





Quelle: EA PLAY