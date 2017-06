FIFA 18 Gameplay-Trailer frisch von der E3

Im Rahmen der EA PLAY hat Electronic Arts einen neuen FIFA 18 Gameplay-Trailer präsentiert. Ihr habt die Liveübertragung verpasst oder wollt euch die Spielszenen ein weiteres Mal ansehen? Kein Problem. EA hat das Video über seinen offiziellen YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Den Clip könnt ihr euch daher ganz wie gewohnt unten ansehen.

Im Rahmen der EA Play Pressekonferenz wurde zudem bekannt, dass wieder der beliebte The Journey Modus mit von der Partie sein wird. In „The Journey – Hunters Return“ werdet ihr einigen Fußballgrößen begegnen. Darunter auch Christiano Ronaldo, der auch der Coverheld vom neuen FIFA-Spiel ist. Nachfolgend könnt ihr euch einen Teaser zum The Journey-Modus ansehen.

FIFA 18 befindet sich derzeit bei EA Vancouver und EA Romania in Entwicklung. Das Sportspiel wird am 29. September für Nintendo Switch, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One veröffentlicht. Wer die Ronaldo Edition vorbestellt, darf sogar drei Tage Vorabzugriff nutzen und so früher loskicken.

Quelle: EA Pressemitteilung