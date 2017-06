Dragon Quest XI Spielzeit soll 50 bis 100 Stunden betragen

Wie hoch fällt die Dragon Quest XI Spielzeit aus? Laut Director Takeshi Uchikawa können Spieler rund 50 Stunden einplanen, um das Spiel zu beenden. Perfektionisten, die alles mitnehmen möchten, was das Spiel an Content bieten wird, können auch auf 100 Spielstunden kommen.

Die Information zur Spielzeit kommt frisch vom Dragon Quest XI „Countdown Carnival“ Event, welches derzeit in Fukuoka stattfindet. In Japan erscheint das Game am 29. Juli für PlayStaton 4 und Nintendo 3DS. Eine Nintendo Switch-Version ist ebenfalls angekündigt, bisher aber ohne Termin.

Quelle: Gematsu