Forza Motorsport 7 erscheint im Herbst für Xbox One und PC

Endlich ist dieses offene Geheimnis gelüftet: im Herbst erscheint Forza Motorsport 7. Fans der beliebten Rennspielreihe dürfen Stift und Kalender zücken, um sich den 3. Oktober zu markieren. An jenem Tag wird das Game nämlich erscheinen.

Der Titel wird Play Anywhere, 4K und HDR, 60FPS, Xbox One X-Support, mehr als 700 Fahrzeuge und mehr als 30 bekannte Rennumgebungen bieten. Das Rennspiel wird zudem von Release an Fahrzeuge der beliebten Marke Porsche bieten. Ebenfalls bestätigt sind Ferrari und Lamborghini. Im Forza Motorsport 7 Ankündigungstrailer ist zudem gegen Ende ein Renntruck zu sehen. Erwähnten Trailer könnt ihr euch unten ansehen.